Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБинт марлевий медичний нестерильнийЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (127476) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (21)
10,69
Економія: -1,17 грн
9,52 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (10)
6,11 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (10)
8,12
Економія: -0,39 грн
7,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (38)
10,46
Економія: -1,54 грн
8,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (10)
10,58
Економія: -1,23 грн
9,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (9)
10,39
Економія: -0,74 грн
9,65 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (21)
5,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
10,46
Економія: -1,46 грн
9,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
10,44
Економія: -1,16 грн
9,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (8)
10,67
Економія: -1,71 грн
8,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (10)
10,33
Економія: -0,90 грн
9,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (5)
10,58
Економія: -1,15 грн
9,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (7)
10,61
Економія: -1,26 грн
9,35 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (10)
10,42
Економія: -1,36 грн
9,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (57)
10,68
Економія: -1,87 грн
8,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (4)
10,41
Економія: -1,29 грн
9,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (10)
10,69
Економія: -1,74 грн
8,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (8)
10,50
Економія: -0,75 грн
9,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (17)
10,61
Економія: -1,04 грн
9,57 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (10)
10,61
Економія: -1,04 грн
9,57 грн