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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (127476) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (9)
10,36
Економія: -1,05 грн
9,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (27)
10,47
Економія: -1,49 грн
8,98 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (26)
5,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
10,45
Економія: -1,23 грн
9,22 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (4)
5,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (6)
11,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (9)
10,31
Економія: -1,44 грн
8,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (14)
12,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
10,48
Економія: -1,80 грн
8,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (27)
10,52
Економія: -1,65 грн
8,87 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (20)
12,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (8)
9,27
Економія: -0,59 грн
8,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (19)
10,67
Економія: -1,49 грн
9,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (10)
10,44
Економія: -1,13 грн
9,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (40)
12,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (10)
10,51
Економія: -1,20 грн
9,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 127-А
Всього: упаковка (9)
11,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (4)
10,47
Економія: -1,12 грн
9,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (16)
12,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (20)
10,47
Економія: -1,43 грн
9,04 грн