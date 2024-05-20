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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Львів (127474) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
21,26
Економія: -9,08 грн
12,18 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (17)
12,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (8)
16,12
Економія: -5,00 грн
11,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (27)
20,82
Економія: -3,07 грн
17,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (12)
21,05
Економія: -9,94 грн
11,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (15)
20,68
Економія: -1,44 грн
19,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (4)
11,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (5)
20,81
Економія: -8,40 грн
12,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (5)
20,78
Економія: -2,31 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
21,23
Економія: -9,81 грн
11,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (10)
20,56
Економія: -1,75 грн
18,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (20)
12,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (5)
21,05
Економія: -2,24 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
21,11
Економія: -9,76 грн
11,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (20)
11,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (20)
20,73
Економія: -2,66 грн
18,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (2)
14,44
Економія: -3,32 грн
11,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (19)
21,25
Економія: -10,15 грн
11,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
20,71
Економія: -2,40 грн
18,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (16)
12,20 грн