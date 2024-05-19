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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (127474) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
20,61
Економія: -3,30 грн
17,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (30)
20,83
Економія: -2,84 грн
17,99 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (21)
11,17 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (5)
11,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (10)
20,52
Економія: -2,85 грн
17,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (8)
20,86
Економія: -3,55 грн
17,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
20,93
Економія: -3,26 грн
17,67 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (18)
23,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
20,79
Економія: -1,88 грн
18,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
18,46
Економія: -1,15 грн
17,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
21,24
Економія: -9,49 грн
11,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (6)
20,77
Економія: -2,22 грн
18,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
20,77
Економія: -3,46 грн
17,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (10)
20,91
Економія: -2,36 грн
18,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (8)
20,84
Економія: -2,19 грн
18,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (6)
20,62
Економія: -6,28 грн
14,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
20,83
Економія: -2,68 грн
18,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
21,18
Економія: -9,54 грн
11,64 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (15)
11,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (18)
21,06
Економія: -3,53 грн
17,53 грн