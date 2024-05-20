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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Одеса (110165) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
16,70
Економія: -3,01 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
16,32
Економія: -2,69 грн
13,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (10)
14,45
Економія: -1,22 грн
13,23 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
15,44
Економія: -1,31 грн
14,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (75)
14,15
Економія: -1,20 грн
12,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (96)
15,52
Економія: -1,80 грн
13,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (86)
15,92
Економія: -1,80 грн
14,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (40)
15,53
Економія: -1,81 грн
13,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (4)
15,54
Економія: -1,64 грн
13,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Всього: упаковка (5)
14,81
Економія: -1,18 грн
13,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (44)
15,52
Економія: -1,49 грн
14,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (14)
14,48
Економія: -1,26 грн
13,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (7)
16,38
Економія: -1,09 грн
15,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (4)
16,00
Економія: -2,44 грн
13,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (21)
16,06
Економія: -2,20 грн
13,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
16,44
Економія: -2,03 грн
14,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (2)
14,55
Економія: -2,43 грн
12,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
14,88
Економія: -1,73 грн
13,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
15,66
Економія: -1,73 грн
13,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (49)
18,06
Економія: -2,65 грн
15,41 грн