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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Львів (110165) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (16)
15,91
Економія: -2,18 грн
13,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
15,66
Економія: -1,53 грн
14,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (5)
18,13
Економія: -1,87 грн
16,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (85)
17,79
Економія: -1,43 грн
16,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (2)
14,83
Економія: -2,71 грн
12,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (21)
15,78
Економія: -1,92 грн
13,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
16,59
Економія: -2,18 грн
14,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (4)
16,14
Економія: -2,58 грн
13,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (7)
16,66
Економія: -1,37 грн
15,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (14)
14,61
Економія: -1,39 грн
13,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (21)
16,50
Економія: -2,81 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (125)
16,45
Економія: -2,66 грн
13,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (5)
14,75
Економія: -1,12 грн
13,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (50)
16,53
Економія: -2,70 грн
13,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (76)
14,31
Економія: -1,04 грн
13,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (46)
12,47
Економія: -0,72 грн
11,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (6)
14,82
Економія: -1,53 грн
13,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (2)
15,80
Економія: -1,98 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (11)
16,74
Економія: -3,05 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (75)
14,32
Економія: -2,11 грн
12,21 грн