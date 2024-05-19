БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Харків (110165) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (31)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (49)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 22