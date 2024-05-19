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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Харків (110165) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (31)
11,53
Економія: -1,88 грн
9,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
11,07
Економія: -1,74 грн
9,33 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (7)
14,36
Економія: -1,17 грн
13,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (6)
15,87
Економія: -2,13 грн
13,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (6)
13,39
Економія: -1,29 грн
12,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (24)
14,36
Економія: -1,87 грн
12,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (11)
15,60
Економія: -1,39 грн
14,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (5)
16,14
Економія: -2,64 грн
13,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (3)
15,24
Економія: -2,09 грн
13,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (10)
15,79
Економія: -1,67 грн
14,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
15,44
Економія: -1,51 грн
13,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
14,89
Економія: -1,74 грн
13,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (6)
16,45
Економія: -2,66 грн
13,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (3)
13,33
Економія: -1,31 грн
12,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (19)
16,54
Економія: -2,75 грн
13,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (49)
18,11
Економія: -2,70 грн
15,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (15)
14,93
Економія: -1,39 грн
13,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (19)
18,35
Економія: -1,86 грн
16,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
14,80
Економія: -0,99 грн
13,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 22
Всього: упаковка (1)
16,33
Економія: -2,70 грн
13,63 грн