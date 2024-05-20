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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Одеса (110164) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (29)
8,39
Економія: -1,38 грн
7,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (57)
8,32
Економія: -1,37 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (41)
7,81
Економія: -0,86 грн
6,95 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (2)
7,93
Економія: -0,86 грн
7,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (3)
8,17
Економія: -0,95 грн
7,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (3)
7,85
Економія: -0,87 грн
6,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (89)
7,75
Економія: -0,67 грн
7,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (20)
8,39
Економія: -1,36 грн
7,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (5)
7,99
Економія: -1,01 грн
6,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (38)
8,16
Економія: -1,18 грн
6,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (81)
7,98
Економія: -0,90 грн
7,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (50)
7,93
Економія: -0,85 грн
7,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (9)
7,98
Економія: -0,93 грн
7,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (14)
7,14
Економія: -0,73 грн
6,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (10)
7,95
Економія: -0,94 грн
7,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
7,47
Економія: -0,79 грн
6,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (8)
7,46
Економія: -0,51 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (43)
7,61
Економія: -0,59 грн
7,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
7,51
Економія: -0,69 грн
6,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, 64/1
Всього: упаковка (10)
8,35
Економія: -1,19 грн
7,16 грн