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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Львів (110164) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (40)
9,19
Економія: -1,49 грн
7,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
8,59
Економія: -0,83 грн
7,76 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (7)
7,94
Економія: -0,82 грн
7,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (15)
8,17
Економія: -1,13 грн
7,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (11)
6,94
Економія: -0,22 грн
6,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (2)
8,81
Економія: -0,81 грн
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
Всього: упаковка (10)
7,84
Економія: -0,62 грн
7,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (1)
7,88
Економія: -0,81 грн
7,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (31)
7,67
Економія: -0,69 грн
6,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (22)
7,82
Економія: -0,60 грн
7,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (98)
6,28
Економія: -0,41 грн
5,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (300)
6,15
Економія: -0,28 грн
5,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (103)
8,33
Економія: -1,36 грн
6,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (49)
6,06
Економія: -0,19 грн
5,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (69)
6,28
Економія: -0,41 грн
5,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (88)
8,39
Економія: -0,39 грн
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
7,88
Економія: -0,74 грн
7,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (15)
8,02
Економія: -1,06 грн
6,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (24)
8,02
Економія: -1,01 грн
7,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (10)
8,61
Економія: -1,58 грн
7,03 грн