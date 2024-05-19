БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Харків (110164) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, шосе Салтівське, 155/93
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Всього: упаковка (20)
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Харків, просп. Тракторобудівників, 160
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Зміїв, вул. Лиманська, 21
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Всього: упаковка (31)
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Богодухів, пл. Незалежності, 18
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Всього: упаковка (70)
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Лозова, вул. Павлоградська, 48
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Всього: упаковка (76)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
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Всього: упаковка (4)
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Полтава, вул. Великотирнівська, 44
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Всього: упаковка (20)
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Суми, просп. Свободи, 46
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Всього: упаковка (19)
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Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
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Всього: упаковка (20)
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Суми, вул. Петропавлівська, 74
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (20)
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Суми, вул. Троїцька, 51