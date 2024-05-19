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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Харків (110164) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
8,49
Економія: -1,46 грн
7,03 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (26)
8,75
Економія: -1,22 грн
7,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (18)
9,09
Економія: -1,63 грн
7,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (20)
7,65
Економія: -0,67 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (16)
8,32
Економія: -0,76 грн
7,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (19)
8,26
Економія: -0,64 грн
7,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (2)
8,29
Економія: -1,28 грн
7,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (16)
8,30
Економія: -1,30 грн
7,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (20)
7,70
Економія: -0,66 грн
7,04 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (1)
7,90
Економія: -0,86 грн
7,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (31)
7,95
Економія: -0,97 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (70)
8,06
Економія: -1,02 грн
7,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (76)
8,28
Економія: -1,33 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (2)
8,33
Економія: -1,35 грн
6,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (6)
7,80
Економія: -0,79 грн
7,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (4)
8,12
Економія: -1,14 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (20)
7,88
Економія: -0,67 грн
7,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (19)
8,81
Економія: -1,38 грн
7,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (20)
8,26
Економія: -0,80 грн
7,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (20)
8,57
Економія: -0,93 грн
7,64 грн