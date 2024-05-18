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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (110164) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
8,42
Економія: -1,38 грн
7,04 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (13)
8,03
Економія: -1,21 грн
6,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (15)
7,75
Економія: -0,77 грн
6,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (9)
7,90
Економія: -0,78 грн
7,12 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (59)
7,88
Економія: -0,83 грн
7,05 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (27)
7,16
Економія: -0,59 грн
6,57 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (13)
7,16
Економія: -0,56 грн
6,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
6,92
Економія: -0,25 грн
6,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (3)
8,09
Економія: -1,08 грн
7,01 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (6)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (17)
7,85
Економія: -0,73 грн
7,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (3)
7,97
Економія: -0,99 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
7,85
Економія: -0,87 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (3)
7,75
Економія: -0,77 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (88)
8,38
Економія: -1,40 грн
6,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (3)
7,86
Економія: -0,90 грн
6,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (4)
7,65
Економія: -0,95 грн
6,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (9)
8,03
Економія: -0,98 грн
7,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (38)
8,00
Економія: -1,02 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (14)
7,20
Економія: -0,79 грн
6,41 грн