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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (101120) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (14)
12,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (8)
25,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (23)
25,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
25,68 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (16)
25,79 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (32)
25,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (6)
12,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (13)
12,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (18)
25,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
25,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (20)
25,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (32)
24,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (17)
12,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
12,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (13)
12,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 100
Всього: упаковка (2)
25,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 134/16
Всього: упаковка (15)
25,73 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (5)
12,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (13)
12,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Беркоса, 98
Всього: упаковка (1)
25,81 грн