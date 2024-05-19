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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (101119) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (28)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (15)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (24)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (16)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (15)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (28)
7,33 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (24)
7,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (6)
7,32 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (8)
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (11)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (5)
7,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (27)
7,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (16)
7,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (54)
7,33 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (14)
7,50 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (55)
9,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (5)
10,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (13)
6,50 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (7)
8,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (45)
8,00 грн