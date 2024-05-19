Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (101119) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
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Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Харків, вул. Культури, 10
Сатурн-фарм
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Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Магнолія
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Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Сатурн-фарм
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Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А