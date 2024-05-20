БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 8 см з кліпсою, №1 - Одеса (303896) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Колонтаївська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Жасмін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Роза
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Центральна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Гармонія
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Віталіна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Єва
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Вузівська
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Южна
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Ангеліка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
В інших містах:
Аріанна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Чорноморська
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Лазурна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом