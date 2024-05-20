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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 8 см з кліпсою, №1 - Львів (303896) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
67,29
Економія: -8,48 грн
58,81 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
63,10
Економія: -4,82 грн
58,28 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
83,82
Економія: -10,56 грн
73,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
94,70
Економія: -28,63 грн
66,07 грн
Аріанна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Жасмін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
82,80 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (2)
83,50 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
82,80 грн
Єва
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (4)
83,50 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (5)
83,50 грн
Ангеліка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Кароліна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 7-В
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (2)
83,50 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
83,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (1)
81,60 грн