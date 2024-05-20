БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 10 м х 10 см з кліпсою, №1 - Одеса (303890) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кілія, вул. Торгова, 42-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Компаніївка, вул. Шевченка, 75
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Апостолове, вул. Центральна, 49
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 3