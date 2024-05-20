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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 10 м х 10 см з кліпсою, №1 - Львів (303890) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
502,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (2)
496,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
496,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (8)
501,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
499,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
495,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
Всього: упаковка (1)
502,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
498,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 19-А
Всього: упаковка (1)
498,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
500,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
498,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
498,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (3)
497,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
498,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
500,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (2)
501,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
498,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
501,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 4
Всього: упаковка (1)
497,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
500,91 грн