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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3 м х 8 см з кліпсою, №1 - Запоріжжя (288075) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
90,30 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
90,30 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
91,00 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
91,00 грн
Жасмін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (12)
91,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
91,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (2)
69,55 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
80,57
Економія: -10,15 грн
70,42 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
72,83 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
83,60
Економія: -10,53 грн
73,07 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
79,36
Економія: -10,00 грн
69,36 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о tu
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
73,47 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
69,55 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
75,28
Економія: -5,65 грн
69,63 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом