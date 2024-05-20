БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 8 см з кліпсою, №1 - Одеса (288074) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом