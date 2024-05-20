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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 8 см з кліпсою, №1 - Одеса (288074) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
108,55
Економія: -13,68 грн
94,87 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
110,99
Економія: -16,22 грн
94,77 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
85,02
Економія: -9,52 грн
75,50 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
85,60
Економія: -6,42 грн
79,18 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом