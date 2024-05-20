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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 10 см, №1 - Запоріжжя (108716) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
171,23 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
172,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
171,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
172,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
171,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
173,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
173,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
171,48 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
171,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
170,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
172,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
172,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (2)
171,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
171,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
173,31 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
172,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
171,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
173,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
172,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
173,33 грн