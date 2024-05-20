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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 10 см, №1 - Одеса (108716) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
171,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
171,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
172,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
171,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
171,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
172,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (3)
171,88 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплодар, вул. Піонерна, 8
Всього: упаковка (1)
171,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
172,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
174,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
Всього: упаковка (2)
172,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (1)
171,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
171,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
171,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
171,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
Всього: упаковка (1)
171,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
171,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
Всього: упаковка (1)
172,32 грн