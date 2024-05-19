БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 10 см, №1 - Харків (108716) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шевченка, 161
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72