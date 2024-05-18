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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108716) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
173,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
172,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (2)
171,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
173,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
170,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
171,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
172,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
172,17 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
172,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
172,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
172,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
173,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
172,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
173,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
171,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
171,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
171,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
171,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (2)
172,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
171,23 грн