Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 5 м х 8 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108713) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
166,73
Економія: -23,55 грн
143,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
166,88
Економія: -24,95 грн
141,93 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
163,66
Економія: -16,55 грн
147,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
165,01
Економія: -29,90 грн
135,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
162,67
Економія: -22,00 грн
140,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
164,79
Економія: -24,12 грн
140,67 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
162,50
Економія: -17,03 грн
145,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
95,59
Економія: -2,87 грн
92,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
167,24
Економія: -26,57 грн
140,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
161,87
Економія: -24,81 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
163,36
Економія: -14,99 грн
148,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
165,30
Економія: -25,55 грн
139,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
165,27
Економія: -16,12 грн
149,15 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
161,91
Економія: -10,72 грн
151,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
160,97
Економія: -13,81 грн
147,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
163,38
Економія: -13,11 грн
150,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
161,09
Економія: -10,82 грн
150,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
148,92
Економія: -11,06 грн
137,86 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (2)
165,27
Економія: -12,67 грн
152,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
163,09
Економія: -12,68 грн
150,41 грн