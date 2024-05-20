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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 8 см, №1 - Запоріжжя (108710) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
83,65
Економія: -13,43 грн
70,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
101,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
82,49
Економія: -5,26 грн
77,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
83,58
Економія: -6,35 грн
77,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
84,25
Економія: -16,81 грн
67,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
84,03
Економія: -6,80 грн
77,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
83,97
Економія: -11,56 грн
72,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
83,31
Економія: -6,08 грн
77,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -10,23 грн
74,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
85,21
Економія: -8,97 грн
76,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
85,51
Економія: -8,82 грн
76,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
82,08
Економія: -4,85 грн
77,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
85,16
Економія: -7,93 грн
77,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
58,61
Економія: -2,65 грн
55,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
102,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
73,86
Економія: -6,70 грн
67,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
84,56
Економія: -5,36 грн
79,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
84,69
Економія: -5,81 грн
78,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
83,78
Економія: -8,25 грн
75,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
82,20
Економія: -5,96 грн
76,24 грн