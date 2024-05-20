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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1 м х 10 см, №1 - Львів (108708) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
69,79
Економія: -7,34 грн
62,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
64,71
Економія: -3,10 грн
61,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
68,34
Економія: -9,55 грн
58,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
68,74
Економія: -7,70 грн
61,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
68,31
Економія: -8,48 грн
59,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
68,21
Економія: -7,01 грн
61,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
70,42
Економія: -10,23 грн
60,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
68,19
Економія: -5,62 грн
62,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
69,10
Економія: -7,24 грн
61,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
70,02
Економія: -8,05 грн
61,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
68,05
Економія: -8,67 грн
59,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
69,74
Економія: -11,74 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
67,99
Економія: -7,37 грн
60,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
70,52
Економія: -11,25 грн
59,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
68,57
Економія: -4,69 грн
63,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
69,33
Економія: -6,62 грн
62,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
68,98
Економія: -6,51 грн
62,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
68,44
Економія: -9,13 грн
59,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
67,29
Економія: -8,37 грн
58,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
70,44
Економія: -14,34 грн
56,10 грн