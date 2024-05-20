Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Запоріжжя (107418) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
91,79
Економія: -5,92 грн
85,87 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
91,01
Економія: -5,14 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
112,78
Економія: -15,35 грн
97,43 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
89,88
Економія: -4,01 грн
85,87 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
89,93
Економія: -4,06 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
110,68
Економія: -15,52 грн
95,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
136,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
136,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
135,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
67,57
Економія: -7,90 грн
59,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
135,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
137,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
136,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
135,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Стасова, 9
Всього: упаковка (1)
135,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
96,65
Економія: -11,40 грн
85,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
91,28
Економія: -5,41 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
112,84
Економія: -17,89 грн
94,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
89,67
Економія: -3,80 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (1)
90,33
Економія: -4,46 грн
85,87 грн