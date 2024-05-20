Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Одеса (107418) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
136,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
136,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
91,41
Економія: -5,54 грн
85,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
90,60
Економія: -4,73 грн
85,87 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
111,22
Економія: -15,50 грн
95,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
Всього: упаковка (1)
90,53
Економія: -4,65 грн
85,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
111,02
Економія: -18,69 грн
92,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
136,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
89,29
Економія: -5,06 грн
84,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
136,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
135,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
91,28
Економія: -5,41 грн
85,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
136,42 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
96,65
Економія: -11,40 грн
85,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
115,19
Економія: -17,32 грн
97,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
91,03
Економія: -5,16 грн
85,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
137,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
137,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Стасова, 9
Всього: упаковка (1)
135,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
135,71 грн