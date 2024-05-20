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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Львів (107418) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
135,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
Всього: упаковка (1)
136,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
113,70
Економія: -13,23 грн
100,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
136,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
136,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
135,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
111,84
Економія: -10,74 грн
101,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
136,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
135,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
135,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
137,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
136,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Привокзальна, 5
Всього: упаковка (1)
136,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (2)
135,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
135,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
136,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
135,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (4)
135,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
136,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
135,98 грн