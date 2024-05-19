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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Харків (107418) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
135,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
135,31 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
136,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
136,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
135,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 246
Всього: упаковка (1)
136,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (2)
110,96
Економія: -18,14 грн
92,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
82,94
Економія: -6,00 грн
76,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 85
Всього: упаковка (1)
136,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 164
Всього: упаковка (1)
136,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
136,03 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
Всього: упаковка (1)
136,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (1)
136,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
Всього: упаковка (1)
136,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 112-А
Всього: упаковка (1)
137,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
136,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Всього: упаковка (1)
137,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
114,56
Економія: -17,88 грн
96,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
136,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
114,71
Економія: -12,85 грн
101,86 грн