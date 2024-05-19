БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Харків (107418) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 246
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 164
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 112-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1