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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107418) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
135,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
111,59
Економія: -16,43 грн
95,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
136,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
136,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
90,52
Економія: -4,65 грн
85,87 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
91,03
Економія: -5,16 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
68,58
Економія: -8,91 грн
59,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
89,97
Економія: -4,10 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
113,12
Економія: -15,69 грн
97,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
88,71
Економія: -2,84 грн
85,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
135,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
136,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
135,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Стасова, 9
Всього: упаковка (1)
135,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
136,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
136,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Всього: упаковка (1)
137,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
114,56
Економія: -17,88 грн
96,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
89,52
Економія: -3,65 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (1)
89,62
Економія: -3,75 грн
85,87 грн