Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1,5 м х 8 cм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107416) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
54,81
Економія: -7,90 грн
46,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
66,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
55,03
Економія: -10,08 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
53,47
Економія: -7,33 грн
46,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
54,58
Економія: -8,09 грн
46,49 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
54,60
Економія: -5,82 грн
48,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
53,20
Економія: -5,20 грн
48,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
65,68 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
54,50
Економія: -5,93 грн
48,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
55,39
Економія: -8,90 грн
46,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
65,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
66,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
53,21
Економія: -8,26 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
54,11
Економія: -5,07 грн
49,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (4)
55,54
Економія: -8,64 грн
46,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
54,74
Економія: -5,50 грн
49,24 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
53,63
Економія: -3,71 грн
49,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
53,93
Економія: -4,78 грн
49,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
66,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
54,48
Економія: -4,47 грн
50,01 грн