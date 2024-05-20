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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1,5 м х 10 см, №1 - Запоріжжя (107415) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
75,07
Економія: -4,88 грн
70,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
75,10
Економія: -4,91 грн
70,19 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
67,85
Економія: -4,02 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
58,55
Економія: -3,06 грн
55,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
65,96
Економія: -2,13 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
82,95
Економія: -11,27 грн
71,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
67,67
Економія: -3,84 грн
63,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
72,67
Економія: -2,48 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
82,93
Економія: -8,77 грн
74,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (2)
81,79
Економія: -12,88 грн
68,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
73,52
Економія: -3,33 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
65,96
Економія: -2,13 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (2)
73,61
Економія: -3,42 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
72,95
Економія: -6,04 грн
66,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
67,49
Економія: -3,66 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
67,95
Економія: -4,12 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
68,11
Економія: -4,28 грн
63,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (2)
82,45
Економія: -11,33 грн
71,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
82,20
Економія: -10,29 грн
71,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
67,98
Економія: -4,15 грн
63,83 грн