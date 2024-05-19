БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1,5 м х 10 см, №1 - Харків (107415) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248