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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1,5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107415) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
74,91
Економія: -4,72 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
74,31
Економія: -4,12 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
58,41
Економія: -2,92 грн
55,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
67,33
Економія: -3,50 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
84,94
Економія: -13,26 грн
71,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
66,17
Економія: -2,34 грн
63,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
73,85
Економія: -3,66 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (2)
82,47
Економія: -13,56 грн
68,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (2)
74,78
Економія: -4,59 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
67,49
Економія: -3,66 грн
63,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
70,80
Економія: -3,89 грн
66,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
65,74
Економія: -1,91 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
73,87
Економія: -3,68 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
67,14
Економія: -3,31 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
68,08
Економія: -4,25 грн
63,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (2)
82,43
Економія: -11,31 грн
71,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -10,59 грн
71,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
66,66
Економія: -2,83 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
68,25
Економія: -4,42 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (1)
72,73
Економія: -2,54 грн
70,19 грн