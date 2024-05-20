Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1Ціни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1 м х 8 см, №1 - Львів (107414) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
43,49
Економія: -4,62 грн
38,87 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
40,50
Економія: -1,94 грн
38,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
42,64
Економія: -6,13 грн
36,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
43,10
Економія: -4,92 грн
38,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
42,55
Економія: -4,57 грн
37,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
44,07
Економія: -6,73 грн
37,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -3,55 грн
38,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
43,11
Економія: -4,56 грн
38,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
43,82
Економія: -5,12 грн
38,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
42,40
Економія: -5,40 грн
37,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
44,10
Економія: -7,47 грн
36,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
42,99
Економія: -4,83 грн
38,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
43,54
Економія: -6,99 грн
36,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
42,78
Економія: -2,97 грн
39,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
41,98
Економія: -5,26 грн
36,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
43,49
Економія: -8,89 грн
34,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
43,08
Економія: -5,54 грн
37,54 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
42,65
Економія: -2,47 грн
40,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
42,12
Економія: -2,31 грн
39,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
42,74
Економія: -4,04 грн
38,70 грн