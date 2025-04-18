Київ
Дезодорант роликовий (Roll deodorant)

Дезодорант роликовий (Roll deodorant)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 184 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
118,98 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
135,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
118,98 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
135,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,15 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,74 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,53 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
118,76 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
135,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,56 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,99 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,98 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,66 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
135,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,22 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
5.7 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,26 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,41 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,79 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,25 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,59 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,01 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
7.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,87 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,17 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,14 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,42 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,02 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,63 грн
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