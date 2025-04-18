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Дезодорант роликовий (Roll deodorant)

Дезодорант роликовий (Roll deodorant)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 184 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,03 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,22 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,07 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,29 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,04 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,61 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,05 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,49 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,44 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,57 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,58 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,96 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,84 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
130,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,20 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
116,12 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,83 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,77 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,22 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,52 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,93 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
131,78 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
115,53 грн
BABARIA РОЛИКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
132,15 грн
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