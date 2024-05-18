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RILASTIL AQUA ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ОЧИЩУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ 200 мл - Харків (808099) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
483,13 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
483,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
482,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
483,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
478,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
478,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
481,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
482,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
482,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
484,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
479,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
484,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
481,09 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
480,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
479,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
483,97 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
407,21
Економія: -34,63 грн
372,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
477,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
446,25
Економія: -50,15 грн
396,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
390,61
Економія: -33,46 грн
357,15 грн