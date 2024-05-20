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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Одеса (449651) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
436,84
Економія: -34,97 грн
401,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
445,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
471,24
Економія: -51,84 грн
419,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
477,63
Економія: -44,28 грн
433,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
421,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
466,20
Економія: -40,95 грн
425,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
437,38
Економія: -30,03 грн
407,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
468,18
Економія: -44,73 грн
423,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
470,39
Економія: -41,09 грн
429,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
470,30
Економія: -65,30 грн
405,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
479,61
Економія: -50,31 грн
429,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (2)
477,36
Економія: -38,16 грн
439,20 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
446,40 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
446,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
446,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
422,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
486,00
Економія: -14,58 грн
471,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
422,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
447,33
Економія: -43,77 грн
403,56 грн
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (2)
446,40 грн