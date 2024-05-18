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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449651) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
466,47
Економія: -73,62 грн
392,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
471,24
Економія: -64,44 грн
406,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
448,25
Економія: -38,79 грн
409,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (4)
426,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
437,55
Економія: -51,68 грн
385,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
479,79
Економія: -80,19 грн
399,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
403,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
473,09
Економія: -80,24 грн
392,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
437,25
Економія: -35,62 грн
401,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (2)
471,56
Економія: -34,16 грн
437,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
439,11
Економія: -41,03 грн
398,08 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
425,86
Економія: -36,09 грн
389,77 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
407,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
437,32
Економія: -61,88 грн
375,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
468,00
Економія: -30,60 грн
437,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
438,69
Економія: -38,50 грн
400,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
473,49
Економія: -30,24 грн
443,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
467,60
Економія: -84,20 грн
383,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
445,89
Економія: -45,70 грн
400,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
406,37 грн