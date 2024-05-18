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URIAGE EAU THERMALE ШОВКОВИСТЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Харків (449528) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
477,63 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
477,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
477,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
445,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
470,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
466,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
434,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
447,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
433,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
445,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
478,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
477,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
447,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
448,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
477,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
450,80 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
480,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
451,22 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
389,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
416,50 грн