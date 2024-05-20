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URIAGE ТЕРМАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 250 мл - Запоріжжя (449605) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
549,34
Економія: -105,45 грн
443,89 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
501,00
Економія: -80,00 грн
421,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
501,00
Економія: -80,00 грн
421,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
542,08
Економія: -39,73 грн
502,35 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
551,32
Економія: -49,60 грн
501,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
508,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
544,81
Економія: -82,16 грн
462,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
545,49
Економія: -39,08 грн
506,41 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -60,00 грн
401,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
508,32 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -60,00 грн
401,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
546,95
Економія: -65,55 грн
481,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
516,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
486,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
442,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
508,80 грн