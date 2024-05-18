URIAGE ТЕРМАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 250 мл - Харків (449605) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека копійка
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Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В