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URIAGE ТЕРМАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 250 мл - Харків (449605) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
516,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
556,06
Економія: -74,66 грн
481,40 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (2)
436,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (2)
427,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
436,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
427,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
436,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
508,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
552,73
Економія: -46,32 грн
506,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
508,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
548,35
Економія: -46,63 грн
501,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
543,77
Економія: -81,12 грн
462,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -60,00 грн
401,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
501,00
Економія: -80,00 грн
421,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
501,00
Економія: -80,00 грн
421,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
544,39
Економія: -100,50 грн
443,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
538,20
Економія: -35,85 грн
502,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
486,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
471,24 грн