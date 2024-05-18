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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ 250 мл - Харків (449497) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
497,72 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
467,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
503,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
499,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
500,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
499,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
469,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
499,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
466,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
508,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
501,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
466,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
469,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
477,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
503,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
499,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
500,57 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (2)
498,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
500,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
504,20 грн