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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ 250 мл - Харків (449494) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
503,54 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
498,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
499,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
466,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
466,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
465,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
469,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
502,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
498,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
467,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
502,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
465,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
469,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
500,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
466,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
470,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
467,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
554,89
Економія: -74,50 грн
480,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
469,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
468,03 грн