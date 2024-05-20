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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 500 мл - Одеса (849735) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
757,70
Економія: -32,70 грн
725,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
726,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (3)
726,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
716,85
Економія: -21,51 грн
695,34 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
755,67
Економія: -143,32 грн
612,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
771,47
Економія: -159,22 грн
612,25 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (4)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (2)
764,08
Економія: -56,48 грн
707,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
751,75
Економія: -101,42 грн
650,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
759,37
Економія: -34,37 грн
725,00 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (3)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (1)
608,00
Економія: -18,24 грн
589,76 грн