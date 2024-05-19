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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 500 мл - Львів (849735) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
753,85
Економія: -49,15 грн
704,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (2)
657,35 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (2)
657,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
657,35 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
657,35 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
657,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
657,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (4)
657,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (2)
657,35 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (1)
608,00
Економія: -18,24 грн
589,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
717,59 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн