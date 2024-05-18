URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 500 мл - Харків (849735) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Тростянецька, 47
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Будь здоровий
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Будь здоровий
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н