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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 500 мл - Харків (849735) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
773,79
Економія: -103,09 грн
670,70 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (2)
596,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (2)
596,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (2)
596,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
770,31
Економія: -65,61 грн
704,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
763,06
Економія: -87,95 грн
675,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
756,68
Економія: -112,88 грн
643,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
Всього: упаковка (1)
640,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
748,49
Економія: -136,14 грн
612,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
757,55
Економія: -145,30 грн
612,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
716,85
Економія: -21,51 грн
695,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
761,03
Економія: -76,13 грн
684,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
608,00
Економія: -18,24 грн
589,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
761,90
Економія: -113,34 грн
648,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
717,59 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
748,85
Економія: -129,42 грн
619,43 грн