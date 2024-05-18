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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (849735) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
773,00
Економія: -122,67 грн
650,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
773,79
Економія: -150,24 грн
623,55 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
754,00
Економія: -141,65 грн
612,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
753,35
Економія: -141,10 грн
612,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
749,22
Економія: -79,32 грн
669,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
Всього: упаковка (1)
640,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
754,00
Економія: -49,30 грн
704,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
716,85
Економія: -21,51 грн
695,34 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (3)
726,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
762,12
Економія: -77,22 грн
684,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (3)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
760,09
Економія: -111,53 грн
648,56 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
608,00
Економія: -18,24 грн
589,76 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
783,00
Економія: -23,49 грн
759,51 грн